周日意甲賽事，祖雲達斯主場迎戰賓尼雲圖。主場的祖記今場雖然場面上佔盡上風，惟遲遲無法取得入球，下半場更因為艾法美路後場回傳失誤，被對方率先打破僵局。雖然此役祖記賽前為C朗送上一件印有「GOAT（史上最偉大球員）」的球衣，可惜這位葡萄牙翼鋒今場多次失機，最終球隊在錄得21次射門，但仍無法攻破對方大門，最終以0:1爆冷不敵賓尼雲圖，各項賽事4連勝被中斷。

祖記今仗派出基斯坦奴朗拿度（C朗）與艾華路莫拉達出任雙箭頭，上輪大演帽子戲法，將個人職業生涯入球數字改寫至770球的C朗，亦成功打破巴西球王比利正式比賽入球紀錄。賽前C朗就獲祖記主席阿涅利送上印有「770」以及「GOAT（史上最偉大球員）」的紀念球衣，用作讚賞這位葡萄牙翼鋒的驚人成就。開賽初段兩隊後防都分別出現險情，祖記方面有馬菲斯迪歷特回防時滑倒，不過門將施捷斯尼快一步將皮球控走，及後C朗在禁區內窄角度勁射，可惜僅僅偏出。

戰至28分鐘，賓尼雲圖有一次黃金機會，可惜門前的艾度亞伊安列達包抄慢一步，無法將皮球送入網內。33分鐘輪到莫拉達的一次半單刀機會，可惜被對方門將撲出，3分鐘後迪歷特頭槌攻門被撲，莫拉達門前補射又炒高，加上C朗的入球被判越位在先，半場兩隊互無紀錄。

換邊後祖記的進攻未有太大起色，66分鐘C朗一次轉身抽射又再次偏出。戰至69分鐘，艾法美路在後場回傳送大禮，被對方的艾度科加治截到後在禁區內射入，助作客的賓尼雲圖領先1:0。80分鐘C朗壓入禁區左路後勁射又被門將撲出，隨後一次禁區內的倒掛可惜未有中目標，比賽尾段C朗就算連番起腳依然無功而還，最終祖記主場0:1不敵賓尼雲圖。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！