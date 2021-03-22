周一英國及德國傳媒報道，目前正擔任皇家蘇斯達B隊的沙比阿朗素，下季將會接手德甲的慕遜加柏，正式展開一隊教練生涯。

現年39歲的沙比阿朗素球員時代先後效力過皇家蘇斯達、利物浦、皇家馬德里和拜仁慕尼黑。他在17年退役後就考獲UEFA的精英教練牌，其後就回到皇馬擔任U14的教練，到20年6月就再去母會接手皇家蘇斯達B隊一職。上月，德甲慕遜加柏教練馬高路斯宣佈下季就會過檔成為多蒙特的教練，球會就看中正在B隊吸收執教經驗的阿朗素。周一傳媒更表示，今年6月就和皇蘇B隊完約的阿朗素，已經同意在下季執教慕遜加柏。

上年拜仁行政總裁路明尼加曾經表示：「他會成為拜仁未來感興趣的教練人選，我可以想像到這個情景。我們今天仍是朋友，他擁有教練需要具備的同理心，尤其和今世代球員相處，你要與球員們有共同的思路。」如今阿朗素來季就會在德甲展開一隊教練生涯，更會對上前球會拜仁，路明尼加就可以看看這位位首次擔任一隊主帥的實力。

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