曼聯周日在英格蘭足總盃8強被李斯特城以3:1淘汰後，領隊蘇斯克查為正選陣容與上周中在歐霸盃擊敗AC米蘭一役作出了五個調動辯護，並歸咎球員比賽太多成為球隊表現不理想的原因。

與上周四作客以1:0小勝AC米蘭之役比較，曼聯周日正選陣容有五個調動，以保羅普巴、雲迪碧克、阿歷士迪尼斯、尼曼查馬迪和安東尼馬迪爾代替上場任正選的般奴費南迪斯、勞基梳爾、麥湯米尼、丹尼爾占士及今場因傷不在球員名單的拉舒福特，直到球隊落後1:2後，才於64分鐘調入B費、梳爾、卡雲尼和麥湯米尼，但未能反敗為勝。

蘇斯克查被問到有否後悔調整陣容時表示︰「我會再派相同的陣容上陣，所有的決定背後都有原因。」蘇B指般奴費南迪斯在上周四消耗了很多體力，而他只是人，「他每三或四日便比賽一場。這是讓雲迪碧克和普巴一起上陣的機會，但比賽太多也許還是影響了我們。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！