澳職墨爾本城近況回勇，而且於主場踢法特別主動，周一澳職遇上今季異軍中岸水手時，料入球一定不會少，可能半場已早早有紀錄，是役「半大」相信很穩陣，合心水的話可以兼顧「總入球」[5球]。（球賽編號：星期一1；無綫myTV Super901台今日4:05pm直播）

水手絕對是今季最叫人喜出望外的澳職球隊，由魚腩變成強隊，目前以12戰得25分居榜首，領先次席的西悉尼流浪者三分，並少賽一場，周一到訪墨爾本城，當然希望可以全取三分，進一步擴大領先優勢。人腳方面，水手除了缺少中場史坦斯尼斯及後衞路易斯米拿外，其餘主力如中場丹尼爾達施華及前鋒麥西蒙特等全部可以候命，加上後備殺手古奧把握力亦強，難怪今季只得一場聯賽沒有入球，而且近八場更全部於半場已有紀錄，今役無懼作客，預計照樣會全力爭取主動。

翻兜「總入球」[5球]

無獨有偶，墨爾本城近況亦「弗」，球隊近四場全勝之餘，更全部入兩球或以上。另外，墨城今季主場亦多入球，全部主場聯賽半場已經開「大」（中位數為1.5球）（見附表1），今戰迎水手，更有攻擊球員納博特傷癒復出，配全主力如前鋒占美麥卡倫及干拿麥卡菲等，不難半場已有比數，因此，今役宜取有2.25倍的[半大]。

既然半場開「大」，全場開「大」機會亦高，不過，若球迷想更有分頭，則不妨考慮是役「總入球」開[5球]，因為墨城近四次與水手較量，總入球都在四球或以上，其中[5球]就出現過2次（見附表2），當中包括在今年2月初水手主場勝墨城3:2一役，今役亦有機會「翻冧」這個波膽。

文：數人