【季前田徑測試賽】

【本報訊】兩位香港跳遠紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣，昨在小西灣運動場舉行的季前田徑測試賽，分別以7米51及6米15奪男、女子組冠軍，二人今日會在體院接種疫苗，希望為未來出外比賽準備，同場的「欄后」呂麗瑤，昨日在女子200米跑出個人最佳時間（PB）的24秒73奪冠。

體院主席林大輝曾表示，由今日起全職精英運動員可自由選擇是否接種科興或復必泰（BioNTech）疫苗，女子跳遠紀錄保持者俞雅欣，昨在測試賽以6米15奪冠後表示，今日將跟部份田徑成員一齊接種復必泰，希望為9月陝西全運會做準備。

本月17日滿23歲的中大生俞雅欣表示選擇復必泰：「體院原定安排我們本月30號才打疫苗，但由於5月初有香港錦標賽，顧慮到打第二針後或會出現發燒等症狀，所以提前明（今）日打。」

上周六已在主項100米欄奪冠的呂麗瑤，昨在200米跑由頭帶到尾，以24秒73打破PB，她對上一次跑200米比賽，是2019年初在澳洲跑出當時個人最佳的25秒09，難怪跑至終點時，「呂神」不禁展示燦爛笑容。

另外，屈旨盈昨日在10,000米跑以37分59秒84奪冠後坦言，已肯定東奧無望，正找工作的她表示無悔當初棄工追奧，下月八日她將參加大邱國際半馬拉松賽（虛擬跑），選擇跑吐露港做佳績；而正爭取東奧女子全馬的姚潔貞，昨日表示今日會在體院接種疫苗，方便於5月到哥本哈根出戰全馬賽力爭奧運標準。