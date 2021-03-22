阿仙奴於周日英超上演絕地大反擊，在落後3球之下最後以3:3逼和韋斯咸。雖然球迷認為他們能神奇反擊相當熱血，但領隊阿迪達就不滿意球隊的表現，他認為槍手半場踢得差，下半場又突然這麼出色，不穩的表現令他很擔心同時很失望，甚至不能安睡。現時處於聯賽榜第9位的阿仙奴，爭到前四的機會甚為渺茫。

今戰於上半場32分鐘就落後韋斯咸至3球的阿仙奴，及後因對手的蘇錫克及奇治戴臣擺烏龍，加上拿卡錫迪在比賽尾段頭槌扳平，才能神奇披平3:3。阿迪達就相當氣憤，對槍手的表現非常失望：「這太瘋狂了，我接受不了這樣開賽。這場比賽真的會讓我發幾晚噩夢，我們要停止做一些傷害自己的事，原來真的很困難。我非常失望，因為我接受不了我的球隊上半場踢出這樣的表現，我期望的是我們要展現出下半場的水準。」

「我們一半好一半不好，上半場就為對手送大禮，做不到我們需要做的事，我們不能由這樣的低潮再衝上高峯，這很不濟，讓我都無法入睡。第一個失球可發生的，他們的組合很棒，但第二和第三球真的不能接受，我們還幾乎多送一球。差距太大了，這樣的話你要贏就要每場入6球。我認為我們值得勝出，但上半場的表現真的很令我擔心。」槍手現時排在於聯賽榜第9位，距離第四的車路士有9分差距，前面還有韋斯咸、熱刺、利物浦和愛華頓，爭前四機會或很渺茫。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！