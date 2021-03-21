德乙杜塞爾多夫（圖）雖然主場表現醒神，奈何今季經常遇強即屈，加上又近況平平，在周一德乙迎戰前列的波琴時，就算波琴未能「夫添」，贏面始終是波琴較大，一於捧波琴客W。（球賽編號：星期一4；明日3:30am開賽）

在今輪德乙開賽前，杜塞爾多夫以25戰得40分排第6，落後次席波琴八分。由於德乙前兩名直接升班，季軍則要與甲組第16位球隊踢附加賽，因此杜軍若想保住直接升班的一絲希望，今迎波琴必要全取三分，縮窄與對手距離。

不過，杜塞爾多夫近7場只得2勝2和3負。雖然球隊今季聯賽主場表現不俗，共獲8勝3和1負，但要留意四場失分的對手，有3隊是前4球隊。杜軍今季常常遇強即屈，表現走樣，今季6次鬥前4球隊只得2和4負，「主客和」表現麻麻之餘，在「讓球」及「讓球主客和」的盤路亦差（見附表），今役面對首循環大炒自己五蛋的波琴時，球員或有心理陰影，就算主力如前鋒洛雲軒寧斯及基斯杜化彼達臣等可以候命，都不宜高估。

波琴近況不算太標青，近6場共4勝2負，上場榜首大戰以0:2不敵漢堡，對士氣有一定影響。不過，正因為已失分給漢堡，波琴上下今役一定會打醒十二分精神，極力全取三分，以穩住前二升班資格。人腳方面，波琴今役雖有前鋒丹尼布林被罰停賽，另一前鋒西蒙祖拿料亦因肌肉受傷續倦勤，不過，射手羅拔蘇爾積可以披甲，中場米路斯彭度域亦有望復任正選，配合主力如中場羅拔泰斯治等，今役有力作客贏波。