效力熱刺的英格蘭中場迪利阿里上月被爆已經與模特兒女友Ruby Mae分手，周一英國《太陽報》就再爆料，指這位24歲的中場最近就在一名專為名人和社會上流人士而設的交友軟件中註冊，似乎希望認識新朋友。

太陽報早前透露阿里因為沉迷玩網上遊戲Fortnite，冷落了女友Ruby Mae，最終令女方忍痛斬纜，第二度與阿里分手，更已經搬離阿里在倫敦價值200萬鎊的豪宅。

而回復單身的阿里，似乎開始希望重新出發，太陽報指這位24歲的中場最近就在一名專為名人和社會上流人士而設的交友軟件中註冊，他更以一身藍色西裝的照片作為頭像。而一位知情人士就透露：「阿里雖然依然為與Ruby Mae分手感到傷心難過，他的自尊心亦因而受到傷害。不過，他已經開始考慮下一步的事情，準備好與一名合適的人展開新關係。」

在情場失意的阿里，最近在球場上的表現亦不算太好，早前在歐霸次回合難得在機會打正選，可惜全隊表現欠佳令球隊被對手反勝出局，剛在聯賽鬥阿士東維拉更是只做後備，他在後備席更戴上了隊友門將赫特的手套，難道知道球隊中場位置競爭大，想成為門將試試？

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