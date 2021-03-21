續向四冠目標進發的曼城，上周六於英足盃八強有驚無險地過關，全靠根度簡完場前六分鐘打破悶局，最後才以2:0作客擊敗愛華頓，連續3季殺入該盃4強。又做英雄的根度簡，今季變身隊內首席射手入球停不了，賽後還自我提醒一番，希望國際賽期後狀態不要走樣。

文：童健

儘管「拖肥」領隊安察洛堤今仗已派出阿倫盧利奧專門負責凍結根度簡，但這位德國中場再發揮出驚人的後上入球能力；踢至84分鐘，當隊友拿樸迪射門中楣彈出，他成功在禁區內以一記插水式頭槌補中，為藍月取得今場遲來的入球。

作客2:0破愛華頓

後備入替的奇雲迪布尼完場前一刻錦上添花，結果這2位數日前才在歐聯16強次回合建功淘汰慕遜加柏的球員，今仗又雙雙「士哥」，替球隊創出連續17場作客不敗的隊史新紀錄，成功晉級英足盃四強。

不過，論兩位入球功臣，根度簡今季狀態無疑更「弗」。上周六的入球已是他今季各項賽事合計的第16球，亦是其踏入2021年後累積的第12球。對於自己今季腳風大順，甚至變成曼城首席射手，根度簡謙稱是全隊的功勞：「我只是在那裏等待皮球反彈出來，但時機真的很完美，我也擔心皮球會越楣高出，最終能入網真的很感恩。我當然很享受入球，但知道一切不是理所當然的，大家都很努力。愛華頓是很優秀的球隊，我們早就預計到這種比賽會很難踢，但大家都做得很好，成功克服了困難。」

這球也是根度簡今屆英足盃賽事的首個入球，在藍月的四條戰線中，暫時只在英聯盃仍未建功，如果想在入「城」生涯首次做出「入球全滿貫」，就要等待下月尾惡鬥熱刺的英聯盃決賽。不過，未來兩周將進入國際賽期，根度簡坦言目前最重要是自己和隊友到時能健康歸隊，繼續全力搏殺：「下個目標是在國際賽期保持健康，並以最佳狀態歸隊，這其實不容易，尤其我們之後會與李斯特城進行一場大戰。」

國際賽期成哥帥疑慮

曼城領隊哥迪奧拿賽後也與根度簡一樣，提及了對國際賽期的疑慮，指英國雖已為很多人接種疫苗，令處境沒有之前嚴峻，但提醒隊員在出戰國際賽期間，還是要小心避免感染武漢肺炎：「我們已就此談過，一定要很小心，因為你不會知道之後會發生甚麼事情。」所謂「小心駛得萬年船」，曼城雖然在英超有14分領先優勢，英足盃、英聯盃與歐聯也都分別入了4強、決賽及8強，惟一旦隊內爆疫，隨時就會影響之前打好的根基。

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