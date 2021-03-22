周日NBA常規賽湖人作客西岸二哥太陽，紫金兵團兩大球星勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）悉數因傷缺陣，較有經驗的夏利爾（Montrezl Harrell）和舒路達（Dennis Schroder）力戰底下各入23和22分，惟奇迹沒有發生。太陽控衞基斯保羅（Chris Paul）把握機會，今場獲得大三元10分11籃板和13助攻，兼帶五位正選隊友全部得分上雙，湖人最後以94:111敗陣，錄得兩連敗。

勒邦占士於昨日湖人不敵鷹隊的常規賽中扭傷右足踝，宣佈無限期休戰，AD亦早因小腿和阿基里斯腱傷患休戰逾一個月。群龍無首的湖人，周日迎來占士受傷後首場賽事，亦是他們今季僅第二仗缺少這位17屆明星賽球員，外界期待一眾湖人小將能否創造奇迹。今戰射手馬菲斯 （Wesley Matthews）和古斯馬（Kyle Kuzma）頂上打正選，惟沒有占士在場擔任指揮官，湖人進攻上明顯有更多掣肘。球隊今場雖然有41%命中率，第二節更一度把比分追至31:33，但太陽在CP3領軍下，投籃命中率有更高的48.3％，半場就把比分拉開59:44，不給予湖人追近比分的機會。

邊後，湖人一直維持落後10分以上的差距，儘管舒路達在最後一節餘6分33秒時，為球隊追至89:96，但CP3馬上領軍回敬湖人7分，紫金兵團始終無法反超前，最後吞下兩連敗。今場交出13助攻的CP3，賽後累積10,004次助攻，成為NBA史上第6位球員錄得10,000次助攻，達到新里程碑，他今季大有機會超越尼殊（Steve Nash）、馬克積遜（Mark Jackson）和「魔術手」莊遜（Magic Johnson），進駐史上助攻榜第三位。

NBA史上助攻表

排名 球員 生涯總助攻

1 史托頓 15,806次

2 傑特 12,091次

3 尼殊 10,335次

4 馬克積遜 10,334次

5 莊遜 10,141次

6 基斯保羅 10,004次

資料來源：NBA.COM

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