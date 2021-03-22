美斯周日在巴塞隆拿作客皇家蘇斯達的西甲聯賽第768次代表球隊上陣，打破隊史出場紀錄，超越了名宿沙維而成為巴塞隊史上陣次數最多球員，這名阿根廷球星並且在比賽中射入兩球和助攻一次，加上達斯亦梅開二度，協助巴塞以6:1大勝皇蘇，取得五連勝及客場九連勝。

大勝皇蘇的巴塞目前28戰得62分，以2分超越皇家馬德里而升上聯賽榜第二位，落後同日較早時候以1:0小勝艾拉維斯的榜首隊馬德里體育會4分，45分的皇蘇續居第五位，與排第六的貝迪斯同分。

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