上周在歐霸盃意外出局的熱刺周日反彈，憑卡路士雲尼斯奧斯在上半場建功以及哈利卡尼在下半場射入12碼，以2:0輕取主場的阿士東維拉，升上英超聯賽榜第六位，並僅落後第4位的車路士3分。不過領隊摩連奴賽後對上周歐霸盃出局仍耿耿於懷，批評球員為何在48小時前（即上周歐霸盃次回合），不懂得如對維拉時這樣努力作賽。

熱刺上周四於歐霸盃16強次回合又未能把握首回合先贏2:0的優勢，加時後以0:3受挫薩格勒布戴拿模而出局，球隊表現飽受批評。摩連奴在球隊今仗擊敗維拉後，仍然忿忿不平，他說：「我對賽果感開心，我對球員的表現感開心，也對他們的態度感開心。但我對自己有這樣的感覺感到不開心，就是你（指球員）今天能有此好表現，為何48小時前做不到？上周四的比賽，將會是很長時間都不能治癒的傷痕。

「即使我們勝出，傷口也不會復原。但今場勝利歸功於球員，他們是一個團隊，並肩作戰。他們為尊嚴、誠信而戰，這更是足球員每一場比賽應有的態度。」

摩連奴今場作出了八個調動，葡超賓菲加借將雲尼斯奧斯夥拍哈利卡尼攻堅，加里夫巴利和迪利阿里則被列作後備，而二人最終也沒有上場作賽。摩連奴賽後更點名稱讚今場任正選的小將坦根加和祖朗頓：「我的想法是需要憤怒、想法正面和不同的球員。連坐在後備席的年輕球員，我們也需要他們是有夢想的，即使上陣10秒，他們應如踢職業生涯最後10秒般努力。場上的球員，我需要知道他們視比賽非常重要，坦根加和祖朗頓就是這種球員。」

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