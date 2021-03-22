法甲巴黎聖日耳門嘅巴西球星尼馬，近日畀人冒認喺交友軟件Tinder上面識女仔，點解咁多球員唔揀係要冒認尼馬呢，莫過於因為佢場外太多花邊新聞。其實今次唔係尼馬第一次俾人跣鑊甘，好鍾意開P嘅佢上年底就被傳會搞一個500人大型跨年派對，尼馬要po晒全日行蹤嚟否認；同年夏天佢同一名巴西女子發生性行為，結果又變咗強姦案被告，還疑被女伴撳住打，睇嚟尼馬真係要好好吸取教訓。

上年年底疫情仲未穩定嗰陣，巴西傳媒就話尼馬會喺聖誕節至除夕期間，喺自己位於里約熱內盧嘅豪宅入面搞一個500人嘅大型跨年party，後來又話係150人。尼馬例牌就出面否認，但經常出事嘅佢似乎得唔到外界信任，結果除夕當日佢要喺ig貼出自己嘅整日行蹤，證明自己只係同親友過年，仲po埋自己做檢測嘅相，希望大家信佢真係冇違規開p。

尼馬亦同普通男人一樣鍾意女色，上年5月佢同巴西籍女子Najila喺巴黎一間酒店發生性行為，點知下個月就被女方告佢強姦。仲有片段影到疑似係尼馬嘅男子，喺酒店房入面被女方喺床上出手施襲，撳住嚟打，就因為尼馬上床唔用安全套。案件最後擾攘到九月初，先以證據不足為由銷案，嗰名女子仲畀警方落案告佢誹謗同敲詐勒索，尼馬先至冇事。

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