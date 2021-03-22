塞爾特人周日在J布朗（Jaylen Brown）攻入全場最多的34分、包括職業生涯新的10球三分，加上塔圖（Jayson Tatum）亦攻入了23分，在五名正選得分俱達雙位數下，於主場以112:96擊敗魔術，結束三連敗。

塞爾特人今場三分球54投23中（命中率42.6%），與隊史紀錄只差一球，J布朗三分球則18投10中，與史馬特（Marcus Smart）保持的綠軍球員單場三分球紀錄亦是差一球。賽後J布朗表示︰「我在某個時候已經數不清了，我希望有人能告訴我，我會再入五、六球甚至更多以確保可以超越史馬特。」

魔術打完第一節後領先31:27，但塞爾特人之後表現越戰越勇，在第三節中曾領先魔術達23，雖然魔術在第四節曾追至83:91，但塞爾特人攻入之後16分其中的12分，包括J布朗射入2記三分球，再度拋離魔術後重回勝軌。有四人得分上雙的魔術今場有禾斯域（Nikola Vucevic）貢獻「雙雙」的22分、13籃板，J恩尼斯（James Ennis III）和科尼亞（Evan Fournier）又分別攻入18和16分，但最終仍難逃一敗。

周日（香港時間周一）NBA常規賽戰果

熱火 106:109（加時） 溜馬

火箭 112:114 雷霆

金塊 108:113 塘鵝

塞爾特人 112:96 魔術

註︰前者主場

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