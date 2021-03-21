澳職

澳職墨爾本城近況回勇，而且於主場踢法特別主動，周一澳職遇上今季異軍中岸水手時，料入球一定不會少，可能半場已早早有紀錄，是役「半大」相信很穩陣，合心水的話可以兼顧「總入球」[5球]。

水手絕對是今季最叫人喜出望外的澳職球隊，由魚腩變成強隊，目前以12戰得25分居榜首，領先次席的西悉尼流浪者三分，並少賽一場，周一到訪墨爾本城，當然希望可以全取三分，進一步擴大領先優勢。人腳方面，水手除了缺少中場史坦斯尼斯及後衞路易斯米拿外，其餘主力如中場丹尼爾達施華及前鋒麥西蒙特等全部可以候命，加上後備殺手古奧把握力亦強，難怪今季只得一場聯賽沒有入球，而且近八場更全部於半場已有紀錄，今役無懼作客，預計照樣會全力爭取主動。

翻兜「總入球」[5球]

無獨有偶，墨爾本城近況亦「弗」，球隊近 四場全勝之餘，更全部入兩球或以上。另外，墨城今季主場亦多入球，全部主場聯賽半場已經開「大」（中位數為1.5球），今戰迎水手，更有攻擊球員納博特傷癒復出，配全主力如前鋒占美麥卡倫及干拿麥卡菲等，不難半場已有比數，因此，今役宜取有2.25倍的[半大]。

既然半場開「大」，全場開「大」機會亦高， 不過，若球迷想更有分頭，則不妨考慮是役「總入球」開[5球]，因為墨城近四次與水手較量，總入球都在四球或以上，其中[5球]就出現過2次，當中包括在今年2月初水手主場勝墨城3:2一役，今役亦有機會「翻冧」這個波膽。

墨城今季聯賽主場全開「半大」

日期：12/03/2021

賽果：勝FC麥克阿瑟3:0（3:0）

半場大細：大

日期：23/02/2021

賽果：勝FC悉尼3:2（2:0）

半場大細：大

日期：31/01/2021

賽果：負珀斯光輝1:3（1:2）

半場大細：大

日期：16/01/2021

賽果：勝西部聯2:1（1:1）

半場大細：大

註：中位數為[1.5]

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德乙

德乙杜塞爾多夫 雖然主場表現醒神，奈何今季經常遇強即屈，加上又近況平平，在周一德乙迎戰前列的波琴時，就算波琴未能「夫添」，贏面始終是波琴較大，一於捧波琴客W。

在今輪德乙開賽前，杜塞爾多夫以25戰得40分排第6，落後次席波琴八分。由於德乙前兩名直接升班，季軍則要與甲組第16位球隊踢附加賽，因此杜軍若想保住直接升 班的一絲希望，今迎波琴必要全取三分，縮窄與對手距離。

不過，杜塞爾多夫近7場只得2勝2和3負。雖然球隊今季聯賽主場表現不俗，共獲8勝3和1負，但要留意四場失分的對手，有3隊是前4球隊。杜軍今季常常遇強即屈， 表現走樣，今季6次鬥前4球隊只得2和4負，「主客和」表現麻麻之餘，在「讓球」及「讓球主客和」的盤路亦差，今役面對首循環大炒自己五蛋的波琴時，球員或有心理陰影，就算主力如前鋒洛雲軒寧斯及基斯杜化彼達臣等可以候命，都不宜高估。

波琴近況不算太標青，近6場共4勝2負，上場榜首大戰以0:2不敵漢堡，對士氣有一定影響。不過，正因為已失分給漢堡，波琴上下今役一定會打醒十二分精神，極力全取三分，以穩住前二升班資格。人腳方面，波琴今役雖有前鋒丹尼布林被罰停賽，另一前鋒西蒙祖拿料亦因肌肉受傷續倦勤，不過，射手羅拔蘇爾積可以披甲，中場米路 斯彭度域亦有望復任正選，配合主力如中場羅拔泰斯治等，今役有力作客贏波。

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