上周在歐霸盃意外出局的熱刺周日反彈，憑卡路士雲尼斯奧斯在上半場建功以及哈利卡尼在下半場射入12碼，以2:0輕取主場的阿士東維拉，升上英超聯賽榜第六位。

熱刺上周日在「北倫敦打吡」作客以1:2不敵阿仙奴，上周四於歐霸盃16強次回合又未能把握首回合先贏2:0的優勢，加時後以0:3受挫薩格勒布戴拿模而出局，球隊表現飽受批評。與上場作客薩格勒布戴拿模比較，熱刺今仗正選陣容作出了八個調動，由賓菲加借將雲尼斯奧斯夥拍哈利卡尼攻堅，儘管孫興民仍然養傷，加里夫巴利和迪利阿里都列為後備。上半場，熱刺與隊長基亞利亞仍然因傷缺陣的維拉表現乏善可陳，直至29分鐘才有真正具威脅機會並藉打開紀錄。

當時維拉門將達米安馬天尼斯出擊解圍，皮球落到盧卡斯莫拉之前，後者得球後傳交哈利卡尼，卡尼將球送入禁區由盧卡斯莫拉左路傳中，雲尼斯奧斯在門前射入，取得在熱刺的第一個聯賽入球，助球隊領先1:0。維拉在45分鐘比賽中未曾射門，是自2014年4月對修咸頓以來，首次在聯賽主場的上半場0射門，完半場熱刺領先1:0。

維拉在換邊後表現有改善，於下半場取得一定攻勢，但馬莫特查斯古特窩利抽射被祖朗頓擋出，安華艾加斯遠射又中網側。68分鐘，熱刺拉開比數。卡尼博得12碼後親自操刀中鵠，射入個人今季在聯賽的第17球，熱刺最後亦以2:0擊敗維拉。

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