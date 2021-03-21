說起香港足球，南華、東方、精工各有耳熟能詳的威水史，千禧年代的晨曦其實也可媲美，但卻生於「冰河時期」而常被遺忘。晨曦撐起香港足球最艱難時代的日子，讓一代名將朱兆基帶我們回到當時，講講晨曦如何在香港足球低潮時殺入亞協盃四強，引起外界難得的關注。

記者/攝影：禤家民

手機用戶請按此放大圖表

晨曦在千禧年代與老牌球會愉園可謂一時瑜亮，2隊包辦了00/01至05/06球季的甲組冠軍，各贏三季，但論亞協盃成績，晨曦就比較好，在千禧年代三度出戰，2005年首度出戰時更一舉打入4強，朱兆基回想那時候首次出戰亞協盃的感覺：「是踢得比較開心的，因為可以與其他國家的球隊比賽，經常要出外。」他說，當年晨曦對於各項賽事的態度是「我全都要」，所以簽入特別多球員。

征馬爾代夫似度假最爽

朱兆基認為，當時在亞協盃分組賽的對手，水準與香港球會差不多，「差距不是太大，可能是狀態的分別，新加坡（實力）更加很接近。」雖然要應付亞協盃令比賽數目增加，但他很享受，「時間好些，晚上比賽，天氣舒服點。」

當時一眾晨曦球員最期待的是作客馬爾代夫，朱兆基笑言：「簡直是度假。晨曦每次去都是住villa，大家都很渴望去，很好玩很舒服，但是當然比賽第一！」賽期頻密下，作客到馬爾代夫的幾天可順道放鬆，「包括香港隊，其實夾雜了很多比賽，去馬爾代夫那星期是很開心的，可以充電。」

亞協闖四強 觀眾僅過千

事實上，晨曦征戰亞協盃絕對不是當遊埠，每年都交出成績。2005年他們首次出戰就已經殺入4強。當時已在陣中的朱兆基說：「很大件事，那時第一次出戰，入了八強！轉眼就是四強。」訪問前先播放當年八強次回合主場對黎巴嫩球隊阿爾阿赫德的片段，當時晨曦作客輸0:1，回到主場，踢到42分鐘由亞古沙先開紀錄，總比數追成1:1，但上半場補時卻被對手攻入作客入球，下半場要至少入兩球才能晉級。結果，晨曦在52分鐘由李健和射成2:1，總比數追至2:2，但仍輸作客入球。晨曦沒有放棄，到完場前梁志榮博到12碼，影片播到劉志強準備主射時，朱兆基指住屏幕，「射這個位。」畫面上的皮球像跟着他的手指自動導航順利入網，「他一定是射這個位的。」雖然16年前的事他未必全部記得清楚，但多年隊友的踢法早已記在心中，晨曦憑這個入球絕殺對手晉身四強。

當時是香港足球冰河時期，片段中有球迷受訪時指：「很多人覺得香港足球是垃圾，希望可以在亞洲賽有成績，香港足球其實不太差。」這場球賽入場人數僅1,639人，不及2009年南華主場出戰亞協盃8強的1成，但卻是香港球壇最低潮時難得的安慰。

黎巴嫩備戰豪氣缺席聯賽

四強再遇黎巴嫩球隊，今次對手為阿爾內澤默，賽前有段小插曲，作客的首回合賽前四天，有場對流浪的聯賽，晨曦決定當日啟程到黎巴嫩，故提出對流浪改期，但被拒絕，最後晨曦缺席該場賽事被判輸0:3。晨曦當時是班霸，又打入亞協盃四強，士氣高昂，朱兆基說：「我記得大家都支持老闆，他放棄三分又如何？下場可贏回來。」

後防大將高路尼在八強次回合受傷，四強不能上陣。晨曦再次作客去到黎巴嫩，以0:3負予阿爾內澤默，一周後回到香港大球場再戰次回合，有2,649名球迷入場，晨曦沒有因為落後三球而放棄，朱兆基說：「我們很有信心，一定要全攻，所以球員很餓波，一出場就猛攻對手。」晨曦在開賽5分鐘內連入2球，但兩球均為詐糊，直至九分鐘賴啟卓建功，加上25分鐘朱兆基起腳被救出，亞古沙執雞得手，晨曦總比數追至2:3，決賽資格近在咫尺，卻在一分鐘後被打沉，失掉一個作客入球，最終洩氣輸2:3，總比數輸2:6被淘汰。

「26分鐘輸那球很洩氣，如果2:0下去應該有機會的。」這段記憶，朱兆基有點模糊了，「印象中我應該在醫院，沒有踢到最尾，我是聽消息才知輸了2:3，但真的忘了發生甚麼事。」與決賽差一步，朱兆基有點不甘心，「可惜一定有，可惜是入不了決賽，因為我覺得很大機會的，我比賽時感覺到，與對手水平很接近。」

取笑亞古沙陪伊度奧集訓

四強止步是個遺憾，但對晨曦而言也不是沒有得着，該屆為晨曦攻入七球的亞古沙，受到喀麥隆國家隊的注意，晉身2006年非洲國家盃集訓名單。最終入選決賽周大軍名單的，大部份是效力歐洲大聯賽的球員，亞古沙有點理所當然地落選，但也證明就算只是亞洲次級賽事，只要衝出香港，就能受到更多注意。當時的喀麥隆國家隊主力前鋒是伊度奧，亞古沙集訓完回港後，隊友們都不斷開玩笑，「我們經常笑亞古沙，問他有沒有見到伊度奧，他很謙厚的，加上年紀輕，輩份相對細，他很玩得的，我們經常說『Eto’o photo show me show me』，天天捉弄他。」這次亞協盃之旅，還有一件鮮為人知的驚險事件，朱兆基指作客黎巴嫩時曾險遇恐怖襲擊，「回想也挺恐怖的，我們入住的酒店，門口有架很懷舊的巴士，我們就過去看看。怎知回到香港看報紙，方知酒店門口那巴士受到恐怖襲擊。」

2005年的晨曦，除了在亞協盃成績好，本地賽就更厲害，聯賽、銀牌、聯賽盃、足總盃，全部都是冠軍，成為四冠王。朱兆基認為本地賽成績好，也與亞協盃有關係，「經常外出，對球會歸屬感有很大幫助。大家平常練習後回家，星期天再比賽。我們那時經常相聚，對士氣、默契有很大幫助，也有共同目標。」

晨曦是「冰河時期」代表球會，朱兆基回想在晨曦那段日子，贏過很多冠軍，但始終不易捱過，「幸好捱過了那時期，但真的很辛苦，一來隊數少，入場人數都少，人工又不太好，因為競爭少。」他說晨曦薪金不高，但獎金很高，「贏不了就只得萬多元，但獎金可以cover很多東西，可能因為這樣成績就不差。」晨曦之後，南華和傑志都晉身過亞協盃四強，朱兆基說：「近年就算踢亞冠都有入球、有分，已經不會太『魚腩』了，我們是幸運的，一個聯賽有亞冠及亞協踢。」可惜的是，晨曦班主投入漸漸減少，這支撐起冰河時期的球隊，現只於最低組別的丙組角逐。