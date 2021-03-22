湖人球星勒邦占士（LeBron James）於昨日不敵鷹隊的常規賽中扭傷右足踝，宣佈無限期休戰。占士受傷後仍跟隨大軍飛往鳳凰城，周日作客太陽一仗他就穿着保護靴在場邊觀戰。教練禾高就表示，球隊已預期占士要缺陣一段長時間。

36歲的占士往日不常隨隊出發作客，今季湖人作客帝王時，休戰的他就選擇留在家中；前季他弄傷腹股肌後，也沒有隨大軍前往作客。但他上周六受傷後，占士和醫療團隊達成協議，讓他同行前往鳳凰城，相信是不放心一班隊友，他今場就穿着保護靴在場邊觀戰。教練禾高表示，不確定占士要養傷多久，但能肯定的是，他不大可能在短期內回歸，儘管大家很想念他，但球隊的進攻體系和框架仍會維持占士在場時的模式：「我們已準備好要一段時候缺少他，他要休戰多久，我們會於短期內做出決定。有他在場，那當然是很好，但我認為他要缺陣一段時間，那個傷要痊癒不是快的，這能是讓他的心靈好好休息。」

另一受傷球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）就預料本周末會再次接受檢查，但有機會他需要多休養一段時間。而正選中鋒馬克加素（Marc Gasol）就因檢疫措施未能上陣，他已連續缺陣第二場，暫未有消息指這位前速龍中鋒確診武漢肺炎。

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