新秀年即有出色表現的黃蜂榜眼拿美路波爾（Lamelo Ball），周日證實其右手腕骨折，預料要缺席餘季所有賽事，遺憾要以傷患來結束首年NBA生涯。他是今季年度最佳新秀獎項的大熱人選，現恐怕將無緣當選。

「三波」拿美路於黃蜂周六以98:125慘敗予快艇的常規賽受傷，賽事中途其右手已明顯有不適的現象。至周日黃蜂發聲明表示，拿美路接受磁力共振檢查後，顯示其右手腕有骨折迹象，據報受傷位置是於右手拇指附近的位置，即他的射波慣用手。他將再接受進一步的檢查和評估，暫被列作無限期休戰。報道又指，拿美路本周會再與紐約特別手術醫院的Michelle Carlson醫生會面，後者為手部傷患的頂尖專家，此前拿美路不會正式被列作提早收「咧」，不過據指其傷患很大機會令他缺席餘季所有賽事。

今季被黃蜂以首輪第三順位選中的拿美路為球隊上陣41常規賽，當中21場為正選，場均得到15.9分、5.9籃板和6.1助攻，是年度最佳新秀獎項的大熱人選，並協助球隊取得東岸第八的排名。據美媒統計，拿美路每36分鐘能獲得19分7助攻7籃板的數據，是「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）後首人，現時他很大機會因傷患錯過這個獎項，更對黃蜂造成一大打擊。

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