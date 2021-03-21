【香港游泳奧運計時賽】

【本報訊】香港游泳奧運計時賽昨日假香港體育學院閉門上演，卓銘浩在男子800米自由泳游出8分03秒41、200米自由泳游出1分48秒46，一同刷新香港紀錄之餘，更達奧運B標。

18歲的男拔萃泳手卓銘浩近年表現出色，連創400米、800米和1,500米長池自由泳港績，他昨日在男子800米自由泳游出8分03秒41，把自己在2018年雅加達亞運造出的8分07秒76港績推快約4秒。同時，他也在這個項目達奧標B標，繼2019年4月的長池計時賽的男子400米自由泳後，再有一項達奧運B標。到下午賽事，卓銘浩在男子200米自由泳游出1分48秒46，將港績（1分49秒58）推快1秒，同樣達到奧運B標。

另外，何甄陶在男子50米自由泳游出22秒42，同樣達到奧運B標。在男子400米個人四式，衛恆恩游出4分26秒78，將塵封逾20年、由方力申在2000年悉尼奧運創的港績（4分29秒02）打破。

女子組方面，早已取得東京奧運資格的何詩蓓及歐鎧淳亦有參賽，前者在女子200米自由泳游出1分55秒81位列榜首，後者則於女子50米自由泳游出26秒35排第2，僅慢譚凱琳0.66秒。譚在女子100米自由泳則游出55秒70達奧運B標。