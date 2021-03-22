李斯特城周日在英格蘭足總盃8強迎戰曼城，是領隊羅渣執教李城的第100場比賽，結果李城憑伊恩拿祖梅開二度及泰利文斯在下半場建功，以3:1淘汰紅魔，自1981/82球季以來首度打入英足盃4強。根據李城官網，羅渣士執教的100場比賽，球隊戰績為53勝、20和、27負，勝率53%。

周日之前，李城連續在英足盃8強出局，而球隊過去曾四次打入決賽都從未贏得英足盃冠軍，是次在39年後再晉4強，羅渣士希望球隊能夠創造歷史。

羅渣士說︰「我們已晉身4強，有機會打入決賽及創造歷史。當它來到，我們將會力戰鬥去達成。球會如能打入決賽及贏取冠軍會很特別，這是他們歷史上未曾贏取的獎盃，我會為班主們感到高興。」

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