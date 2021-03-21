效力法甲巴黎聖日耳門的尼馬最近因為養傷未能為球隊上陣，近日網上就流傳指這位巴西球星正用交友軟件「覓食」，不過很快尼馬就否認了這位用戶是他本人。

近日有網民在交友軟件Tinder中發現了有一個用戶註冊了尼馬的身份，年齡和職業亦和這位PSG球星相符，用戶可以在搜尋用戶時看到尼馬這個用戶，從而去選擇喜歡或不喜歡去展開對話。由於該交友軟件以尋歡為主而出名，結果尼馬有用這個軟件的消息在網上瘋傳，就連軟件公司亦因而去查證這個用戶的身份，最終發現是被人假冒。

尼馬亦在個人的社交媒體否認此事，先在相關的帖文中留意否認：「用得呢啲APP都係尋開心嘟，不過好不幸，這個不是我本人。」其後更有趣寫上：「希望這個用我名字冒認我的人，在這個社交軟件可以好好代表我！」

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