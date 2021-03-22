愉園昨日在港超聯作客元朗大球場，以0:1不敵天水圍飛馬，而教練鮑家耀賽後批評球證羅碧芝執法。愉園今晚在球會社交平台就鮑家耀回應球證水平的措辭承認不當，並就此致歉，並將規範職球員言論。

老牌球會愉園復賽未勝，上場不敵晉峰，昨又負飛馬，愉園教練鮑家耀下半場曾衝出球場投訴，球證羅碧芝向其出示黃牌警告，而鮑家耀賽後批評：「大家睇到，羅碧芝冇足夠體能執法男子賽事，求足總唔好再安排女球證。先不論輸贏，亦非睇死女性，冇體能跟到比賽節奏，走甩好多嘢，好多嘢完全看唔到。」鮑家耀此言論，惹來外界批評，有指其言論可能涉性別歧視；也有球迷認為，從全場比賽過程而論，其批評不是完全沒有根據。不過，愉園今晚在球會社交平台貼文認錯及道歉，試圖為事件降溫。

愉園貼文指：「在剛過去的周日（3月21日），愉園足球隊在港超聯對天水圍飛馬，鮑家耀主教練在賽後接受傳媒採訪時，應傳媒提問回應對裁判員執法水平的意見。球隊領導層與鮑教練經討論後，俱認同有關言論措辭不恰當，即使有關言論為回應裁判執法表現，而非針對任何群體，亦屬不必要。因此，本會領導層及主教練本人，就事件向受影響人士及外界致歉，並將在管理工作上作出深切反省，以避免同類事件再次發生，球隊亦將在近期召開隊內座談會，提醒職球員在言論、行為方面的規範。」鮑家耀昨日賽後是出席足總安排記者會時發表對球證之言論，在場記者並無提及球證執法水平問題，只問他為何賽後表現如此激動。

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