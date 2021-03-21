NBA本月初完成上半季賽事後，由「大帝」勒邦占士和「Jojo大帝」76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）成為常規賽MVP 2大熱門，但隨着二人先後受傷休戰，今季亦表現出色的金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）成MVP頂頭大熱，拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard）亦有機會爭逐獎項。

近季被指表現停濟不前的艾比迪今季脫胎換骨，場均得到29.9分、11.5籃板和3.3助攻，帶領76人躍升為東岸1哥。占士新季表現亦繼續勇猛，多次在隊友安東尼戴維斯休戰時撐起球隊，二人同是MVP大熱門。惟隨着艾比迪在明星賽後復出即受傷，占士亦於上周六常規賽扭到足踝，二人或會被剔出MVP候選名單。據美國CBS體育指，以往的MVP候選人在缺席超過10場賽事或以上，名字就會被剔除；但聯盟近季因應輪休政策，對MVP候選人上陣場數有所放寬，在2000年代MVP球員平均上陣96%比賽，過去5季已跌至92%。

占士及艾比迪先後受傷，今季領金塊由季初西岸底部升至現時第五的中鋒祖傑，就成為MVP最熱門人選，據博彩公司賠率，祖傑以2.15倍成為大熱（見附表）。有傳表現出眾的尼拉特亦是人選之一，他今季領拓荒者升至西岸第六，但賠率相對冷門。不過考慮到2人效力的球隊未能取得分岸前4排名，有指近季當選MVP的夏登（James Harden）和「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo），亦有機會再次當選。

文：華弟