已在英足盃出局的阿仙奴與韋斯咸，周日英超在韋斯咸的主場倫敦球場交鋒。「槌仔幫」上輪不敵曼聯，但近期表現仍算穩定，加上有正處佳態的連格回歸，對剛踢完歐霸或露疲態的阿仙奴，平手盤要得過。

文：盧卡東尼

韋斯咸成今季異軍，領隊莫耶斯教得有聲有色，踢至28輪仍排聯賽榜第5位，爭奪前4機會甚至比今仗對手、現排第10的阿仙奴高。球隊在2021年的聯賽勝率高達66.6%，在英超20隊中僅不及榜首曼城。最近落敗的兩場比賽，先後是作客不敵聯賽榜排頭兩位的曼市雙雄，2仗都輸1球足見韌力。

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連格腳風順回歸添威力

中場連格上仗因借用條款不允許上陣上未能對曼聯披甲，今場可復任正選。這位加盟後6場聯賽入4球的中場腳風正順。再者，中堅奇治戴臣也不能忽視，這3個月在角球戰術中入了3球，與今季入球最多的湯馬士蘇錫克都是頂上工夫了得之人，對於一向防死球有漏洞的兵工廠而言肯定威脅大。

阿仙奴飄忽前鋒衰敗家

阿仙奴上周在北倫敦打吡反勝熱刺2:1，到上周四轉戰歐霸盃16強次回合，卻在主場0:1不敵奧林比亞高斯狼狽晉級。比起韋斯咸，兵工廠今季表現相對不夠穩定，雖然1月借入的馬田奧迪加特，以及重用另一小將伊美路維，增添了創造力，惟年輕球員時好時壞，未夠成熟，加上拿卡錫迪、奧巴美揚及尼高拉斯比比，今季都頻頻出現臨門「敗家」的鏡頭，包括上周中鬥奧林比亞高斯一仗，奧巴起碼錯失了三次入球機會，今場面對防線較嚴密的槌仔幫，起腳機會相信會更少。

傷兵方面，韋斯咸仍有奧邦拿、馬蘇亞古及耶莫蘭高等倦勤，而柏保路科奴斯也可能繼續避戰，但人腳仍算充足，而且不用踢歐洲賽也節省體力。兵工廠傷兵不及韋斯咸多，布卡約沙卡與韋利安上陣成疑，但缺少前者會對球隊帶來一定影響，攻守轉換效率會差一點。

雖然阿仙奴往績勝率甚高，但今季槌仔幫已超越以往的成績兼排名，連同其他比賽，主場對上7仗6勝，平手盤值撐。