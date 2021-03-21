「宇宙最強，間中都會受傷！」36歲的湖人球星勒邦占士（LeBron James）在隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis、 AD）因傷缺陣一個月間獨撐，惟再強的「大帝」都不支倒下。他於湖人上周六主場鬥鷹隊的常規賽扭傷右足踝，宣佈無限期休戰。紫金兵團兩大球星悉數受傷情況令人擔心，球隊未來兩周還要對太陽、76人和公鹿等勁旅，常規賽排名形勢相當不樂觀。

文：華弟

上季勇奪總冠軍的湖人今季雖沒受疫情阻礙，但就被連串傷兵咒纏擾。AD上月中因小腿及阿基里斯腱傷休戰半個月，上周確定復出時間再押後，近日又有正選中鋒馬克加素（Marc Gasol）受傷，占士將整隊的重擔放在肩上，近日領湖人勇奪四連勝。好景不常，大帝亦在上周六鬥鷹隊時倒下，賽事進行至第2節10分50秒時，他與鷹隊前鋒沙洛文希爾（Solomon Hill）爭球發生碰撞，被對方撞到後扭傷右足踝，他隨即痛苦大叫倒在地上。占士受傷後仍留在場上，及後更射入一記三分，今場累積獲10分，其連續獲雙位得分場數紀錄改寫為1,036場。

缺占士湖人遭鷹擒

不過占士最終還是未能支撐下去，需要返回更衣室，湖人宣佈他將不會重返戰陣，紫金兵團最後亦以94:99敗陣，四連勝告終。占士接受磁力共振顯示其右足踝高位扭傷，目前復出之期未定。過往極小心保護身體的占士甚少受傷，一旦受傷，就要確保其傷患完全康復才會復出，加上他已36歲，湖人定更謹慎，不會急於安排他復出。3月場均獲得25分、6.5籃板和8.2助攻的占士受傷後依然強勢說：「沒甚麼比不能為隊友和與他們一起出賽更令我憤怒和傷心，我現在內外都受傷。我的康復之路現在開始，我會盡快回歸，就像從沒離開。」

有消息指占士要休養6至8周，甚至更長時間，AD最快亦要待4月初才有望復出，湖人接下兩周賽程亦相當難打，球隊形勢更惡劣。他們周日即作客跟他們爭逐西岸第二的太陽，接着又迎戰東岸榜首76人和同市宿敵快艇，4月中旬再鬥熱火和冠軍大熱網隊。

未來兩周賽程難捱

據美媒統計，湖人剩餘的下半季賽程，難度排聯盟第六，缺少兩主力，湖人常規賽排名恐再下跌。他們今仗不敵鷹隊後已隨即被太陽搶回二哥位置，身後的快艇、金塊和拓荒者亦僅落後1.5至2.5場勝差，7至10位的球隊也在數場勝差之內。湖人現時軍心不穩，或要考慮在周四交易限期前增兵。

意外令占士受傷的沙洛文希爾事後被網民洗版大鬧「垃圾」，當事人回應：「我永遠不會如此不尊重比賽，以及有目的地令某位球員受傷。祝他早日康復。」

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