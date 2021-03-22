德國隊將在周中展開的世界盃外圍賽主場對冰島、作客對羅馬尼亞和主場對北馬奇頓，而將在今年夏天歐洲國家盃結束後便離任的主帥路維，就被爆正學習西班牙話，以便日後可到西甲執教。至於路維離開後出現的空缺，消息指可能由路維昔日在德國隊的助手、現德甲拜仁慕尼黑主帥費歷克接任。

據德國《圖片報》報道，路維目前正在學習西班牙話，為自己日後到西甲謀生舖路。西班牙傳媒也指，路維離開德國隊後不會再任其他國家隊的主帥，反而有機會到西甲發展。

其實西甲皇家馬德里向來甚賞識路維，曾多次向其招手，而雙方最接近的一次，就是路維帶領德國贏得2014年世界盃冠軍後，皇馬當時力邀他加盟，不過路維最後選擇留在德國隊，才令轉投皇馬一事告吹。

至於路維的繼任人選，隨着英超利物浦主帥高普表明會續執教紅軍，消息指德甲拜仁慕尼黑主帥費歷克接手呼聲最高。費歷克對德國隊也一點不陌生，2006年路維由助手升任德國隊主帥後，其助手就是費歷克，而二人要到2014年世界盃後才分道揚鑣。費歷克之後改任德國足總的足球總監，到2019年加盟拜仁任助教。同年11月，費歷克改任拜仁主帥，結果帶領球隊成為六冠王，所以有分析指縱使德國足總屬意由他接掌德國隊，拜仁未必願意放人。

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