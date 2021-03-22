足足一年零一個月因疫情未能出外比賽，香港男、女子花劍隊終獲體院綠燈，昨晚在「比賽氣泡」下飛往多哈出戰花劍大獎賽，成員包括六男兩女，以蔡俊彥、張家朗、張小倫為首的男花為爭東奧排名，兩名女花代表張楚瑩及鄭曉為為爭一席東奧亞大區資格賽席住，二人只能活一人。

國際劍聯在本月重啟國際賽，原定本月中的匈牙利佩劍世界盃及喀山重劍賽，體院評估兩地的疫情，港隊決定不派員參加，今次多哈大獎賽是首個劍擊賽獲體院綠燈，對於兩位正爭四月東奧亞大區女花資格賽一個代表香港的席位，今仗多哈成為關鍵。

由於香港劍總將根據劍手的世界排名決定東奧資格賽的人選，現世界排名50的張楚瑩（30.500分）及60的鄭曉為（25.500分）叮噹馬頭，處於少許下風的25歲鄭曉為表示：「今仗我必須要打入32強而張楚瑩不入64強我才有機會追過張的世界排名，但這都是一次機會，盡力而為。」只有世界排名頭16可直入64強，鄭曉為及張楚瑩都要先打分組賽爭入64強。

今次多哈大獎賽的「比賽氣泡」包括閉門作賽，海外手抵步即檢測，獲陰性報告才可到賽場訓練及比賽，專車接送來回酒店及賽場等，男花共有來自世界各地的156名劍手，女花有145人，相信大家都餓劍已久，報名參賽都十分擁躍。已奪東奧入場券的香港男花此行主要爭取東奧排名積分，而世界排名12的蔡俊彥及14的張家朗將一如以往直入64強。

至於東奧亞大區資格賽暫定於4月25-26日在烏茲別克首都什干舉行，每個國家或地區只可派出一名劍手出戰一個賽項，香港暫時已奪五張東奧入場券，包括江旻憓的女重個人賽、一張男花團體賽及三張個人賽，換句話說，香港將派員參加東奧亞大區的男、女佩劍、男子重劍及女子花劍四項，每項頭一名才可躋身奧運舞台。

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