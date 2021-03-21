周日英超賽事，韋斯咸主場迎戰阿仙奴。韋斯咸上半場已經靠着連格、查洛保雲以及湯馬士蘇錫克的入球，取得3:0的領先優勢。不過隨後韋斯咸有蘇錫克及奇治戴臣擺烏龍，加上拿卡錫迪在比賽尾段頭槌扳平比分，在落後3球的劣勢下依然最終能夠追成3:3平手，兩隊各得一分。

開賽初段韋斯咸已經佔據主動，戰至15分鐘靠一次突擊，米查利安東尼奧在左路回傳，連格在禁區頂轟出一記世界波破網，領先阿仙奴1:0。領先後的韋斯咸在2分鐘再失一球，連格罰球快開傳予查洛保雲，後者在禁區內窄角度破穿賓特尼奴的十指關。韋斯咸未肯收手，繼續搶攻，32分鐘又有收穫，華迪美高法爾右路傳中，安東尼奧力壓大衛雷斯頭槌攻門，蘇錫克在門前加一腳射成3:0。

落後3球的阿仙奴逐漸取回不少攻勢，38分鐘拿卡錫迪禁區內接應傳中，控定後立即抽射省中蘇錫克後入網，追回一球。2分鐘後，布卡約沙卡接應拿卡錫迪的傳送在禁區頂勁射，被法比安斯基神勇化解，半場阿仙奴仍落後1:3。換邊後阿仙奴繼續積極反撲，令韋斯咸處於捱打狀態，47分鐘哥林張伯斯挑傳入禁區，拿卡錫迪面對出迎的法比安斯基選擇挑射，不過就被伊沙迪奧普在門線前倒掛解圍，阿仙奴錯失再拉近一球的機會。

戰至61分鐘，馬田奧迪加特妙傳予右路的張伯斯，後者傳中造成奇治戴臣擺烏龍，阿仙奴再追一球至2:3。66分鐘，查洛保雲的射門被基蘭泰亞尼倒地擋出，隨後安東尼奧的補射又再次被泰亞尼擋走，77分鐘賓華馬壓入禁區後橫傳，安東尼奧在門前搶點可惜撞柱彈出，韋斯咸於下半場錯失再拉開比數的黃金機會。5分鐘後，輪到兵工廠的攻勢，尼高拉斯比比在右路傳中，拿卡錫迪禁區頭槌頂入，最終協助球隊在落後3球的劣勢下，仍然能夠追成3:3平手，兩隊各得一分。

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