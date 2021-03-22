伊巴謙莫域周日重返正選陣容並且於比賽初段先拔頭籌，協助AC米蘭作以3:2力克費倫天拿，在意甲繼續向追趕榜首隊國際米蘭。

伊巴上周四在AC米蘭主場不敵曼聯的歐霸盃16強次回合傷癒後備復出，周日則是他逾三星期以來首度正選披甲，結果這名瑞典鋒將開賽9分鐘便卡積亞過頭波傳送後，轉身殺入禁區射成1:0，已屆39歲零169日的他更成為了在意甲單季射入15球的最年長球員。

費倫天拿17分鐘由艾歷普爾加在左路主射罰球直接破網扳平，換邊後再有列貝利在禁區內接應杜辛華荷域回傳射入，於51分鐘超前成2:1。不過，AC米蘭6分鐘後，由查漢奴古開出右路角球，巴謙戴亞斯接應卡積亞頭槌二傳在門前射入而追平2:2，查漢奴古則於72分鐘接應隊友傳球後闖入禁區成功破網，助客軍以3:2力挫費倫天拿。

伊巴賽後表示，球隊在歐霸盃出局後要為意甲而戰，像這樣的反勝非常重要。他又說︰「我們的心態很好，我們落後1:2但不惜一切都想取勝，展示出這支球隊的個性，我們必須繼續這樣。無論球場內外，我負起責任盡我所能幫助球隊，球隊的反應很好，這是球季一個緊張的時段，現在有些人可以休息（國際賽期），有些人則不能。」被告知為了單季射入意甲15球最年長球員時，伊巴則說︰「且不要談及我的年齡。我覺像班傑明巴頓（奇幻逆緣男主角），時間越過去我越覺得年輕。」

AC米蘭目前28戰得59分續居聯賽榜第二位，多賽一場下落後榜首隊國際米蘭6分，同日於主場被賓尼雲圖爆冷以1:0擊敗的祖雲達斯，以55分排第三。

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