英格蘭將在周中展開的世界盃外圍賽主場對聖馬力諾、作客對阿爾巴尼亞和主場對波蘭。主帥修夫基賽前收到好壞消息各一。好消息是效力德甲多蒙特的翼鋒祖迪比寜咸獲得豁免，在代表英格蘭出戰世盃外回德國後，不用強制隔離14天，所以其效力的多蒙特願意放人。壞消息則是效力英超曼聯的前鋒拉舒福特因腳傷，未必可在這三場國際賽上陣。

根據德國現行的防疫條例，即使是球員，如果前往英國等因疫情嚴重而受規限的國家比賽，回國後要強制隔離14天，令多蒙特拒絕放人，讓比寜咸回國代表英格蘭比賽。就連修夫基也曾表示，雖然徵召比寜咸，對他能回國向球隊報到不大樂觀。但據英國傳媒報道，比寜咸已獲得豁免，所以多蒙特同意放人，而英格蘭中前場將可有更多球員調動。

至於前鋒拉舒福特，在曼聯周日足總盃8強1:3負李斯特城時因腳傷缺陣，紅魔領隊蘇斯克查表示他能否為英格蘭比賽仍是未知之數。蘇斯克查說：「我們的軍醫將跟英格蘭方面聯絡，我想拉舒福特會前往報到，或者到時他或能上陣比賽也說不定。」

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