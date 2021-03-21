對於美國籃球，多數香港球迷的認識僅止於NBA，少數也會關心頂尖大學聯賽NCAA。但是對於以下的草根籃球生態，那些每年多如過江之鯽的學生球員命途如何？我們卻很少去了解。其實他們同樣藏着許多動人的故事，這些球員寄託在籃球上的人生賭注，更是遠比我們想象要大。最近Netflix新推出一套紀錄片集《Last Chance U：Basketball》，就是這階層球員的一個近距離寫照。

《Last Chance U》系列在Netflix一直很受歡迎，之前已有五季，都是拍我們較不熟悉的美式足球；這次換成用籃球為主題，我當然二話不說開來看，一追就停不了，將八集一口氣看完。除了敍事真實又精采，當中記錄的人物都讓人喜愛，看着看着就好像把他們當成同伴，有時看他們打球，心中甚至不禁隔着屏幕為他們打氣。

片集記錄了一家短期大學（Junior College）「東洛杉磯學院」籃球隊的2020年球季經歷，隊員幾乎全是當地低下層黑人，他們因種種原因，如學業不佳，或者水準表現差一點點，沒能得到D1大學青睞；也有人本已上D1，卻因性格品行而退學掉回原地。顧名思義，進入這家兩年制短大打球，靠好表現爭取一份D1獎學金，就是他們用籃球改變人生的最後機會。如果成功，之後最好當然以職業籃球謀生（如去海外打球），就算不行，一紙大學文憑亦是脫貧出路。

會落到這景況的球員多少有些性格缺陷，有的易被情緒凌駕，表現一不順就怨天尤人；也有的天賦滿滿，卻欠缺發揮到極致的自律。看着他們陷入困難，有時不免恨鐵不成鋼，但同時又明白這就是現實，我們每個人都要克服並跨過自己的弱點。幸而他們到了這學校，得到一位非常好的教練帶領。

（待續）

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報