【綜合英格蘭外電】上周六英超上演了一場護級大戰，作客的紐卡素以0:3不敵主要護級對手白禮頓，聯賽錄得六輪不勝之餘，近18場聯賽亦僅贏了2場，距離降班區就只有兩分距離。自從之前傳出過將帥不和的消息後，紐卡素的戰績就一落千丈，令到領隊布魯士的壓力越來越大，惟這位紐卡素領隊就直言自己不會主動請辭，而且會承擔起一切責任。

近期狀態低迷的紐卡素，面對賽前今季在英超主場僅贏過一場的白禮頓，全場處於劣勢，上半場已經被李安度杜沙特的遠射攻破大門落後0:1。戰至下半場賴恩費沙錯失為紐卡素扳平的機會後，再被韋碧克及柏斯高哥斯各入一球，最終作客以0:3慘敗一場，賽後紐卡素在少賽一場下，僅領先第18位的富咸2分位列第17，將面臨更大的護級壓力。至於贏出這場護級大戰的白禮頓，賽後則繼續守在第16位，並與紐卡素拉開至四分距離。

賽後紐卡素球迷團體就希望球會要盡快作出解僱布魯士的決定，惟後者受訪時就表示自己現階段不會放棄：「對於我們來說，這是一個非常艱難的晚上，我接受這個賽果並且承擔所有責任，我們遠遠未有達到應有的水平，這是一個很大的問題。正如我所說，我不是那種因為一場比賽失利就會離開球隊的人，希望可以依靠自己的經驗，我仍然有信心可帶領球隊擺脫困境，可以肯定的是我永遠不會放棄。」