據日本共同社報道，東京奧組委正研究批准為數約500人的海外義工入境，在奧運舉行期間提供協助，以解決部份專材短缺的問題。

東京奧組委早前決定今屆奧運舉行期間，將不會接待海外觀眾入場觀戰，令今屆賽事變成「日本觀眾限定」。不過據報奧組委正檢討特別批准不多於500人，擁有特殊技能和專門知識的海外義工入境，以解決如小眾語言專材缺乏的問題。

根據東京奧組委去年公佈的數字顯示，今屆奧運的義務工作人員總人數多達8萬人，當中有近一成人士屬於外國公民。報道指奧組委和日本政府未來將會研究讓海外義工入境的具體措施，並考慮接受居住於海外的日本公民申請成為義工。

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