基利安麥巴比周日梅開二度，成為在法甲射入100球的最年輕球員，幫助巴黎聖日耳門（PSG）作客以4:2輕取里昂。由於原本在積分榜領先的里爾同日較早時候於主場被護級分子尼姆以2:1打敗，今場有尼馬後備復出的PSG，全取3分後得以力壓同分的里爾而升上榜首。

22歲的麥巴比今戰於15分鐘為PSG先開紀錄後，丹尼路佩尼拿於32分鐘接應馬昆奴斯哥利亞頭槌傳送於禁區內射入，PSG半場領先2:0。換邊後僅2分鐘，迪馬利亞便在右路主射罰球破網，將比數拉開至3:0。5分鐘後，PSG快攻，麥巴比接應華拉堤助攻單刀射成4:0，個人在今仗梅開二度，射入效力PSG以來第84個聯賽入球，連效力摩納哥時期所入16球，以22歲零91日成為在法甲達到射入100球里程碑的最年輕球員，打破里維利（Herve Revelli）1969年效力聖伊天時締造的23歲零153日紀錄。麥巴比賽後說︰「當我射入球隊的第四球，我首先想到的是第五球。這是我職業生涯一個重要里程碑，但我仍然年輕而我可以進步。」

落後四球的里昂到62分鐘才藉施利文尼遠射得手而破蛋。麥巴比其後射門被撲出後於70分鐘由尼馬入替，不過麥巴比自己步離球場並未有明顯表現痛楚，至於入替他的尼馬則是自2月10日法足盃對卡昂之役左腿肌肉受傷以來首度出賽。里昂於81分鐘由哥尼特殺入禁區單刀射入而再追一球，惟最後仍以2:4不敵PSG。

目前，PSG與里爾同是30戰得63分，PSG憑較佳得失球力壓里爾而升上榜首，里昂少3分排第三，領先第四位的摩納哥1分。

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