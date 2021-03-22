效力英超曼聯的巴西中場費特洛迪古斯，因在周日足總盃八強對李斯特城時犯下大錯，令紅魔先失一球，賽後其IG被人留下有種族歧視意思的字句。曼聯之後發表聲明，表明對種族歧視零容忍。

費特在對李斯特城的上半場時向後誤傳，被狐狸前鋒伊恩拿祖截得後再扭過曼聯門將甸恩軒達臣射入，賽後被外界猛烈批評，更有人在其IG留下有種族歧視意思的字句。

近期不少曼聯球員如拉舒福特、安東尼馬迪爾和杜安薛比，先後都因在比賽時表現欠理想，他們的社交媒體賬戶賽後都被人留下有種族歧視意思之字句和圖像。拉舒福特更曾在自己Twitter反擊，表明不接受此種行為，同時強調以自己是黑人為榮。

曼聯也發表聲明，指不能接受費特被辱。聲明指紅魔對種族主義和歧視行為向來都是零容忍，並長期參與平權運動。

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