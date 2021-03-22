曼聯周日於英足盃八強被李斯特城淘汰，領隊蘇斯克查的輪換決定備受質疑，但亦側面反應映現時紅魔正選與副選之間的能力及狀態差距。當中季前備受期待的雲迪碧克（VDB）難得有機會擔正，但全場未有太多貢獻，更「理所當然」地下半場被換出，在紅魔的前途越見黯淡。

VDB今季來投後一直未有得到太多機會，今仗蘇B刻意讓般奴費南迪斯（B費）先休息，為這位荷蘭國腳自上月初英足盃16強後首次正選。不過，上陣67分鐘的VDB亦未有太多建樹，雖然於前場積極走動，但隊友亦甚少將球交予他腳下，亦令他參與度極低。雖然格連活特扳平一球，VDB的漏後亦為關鍵，但卻被網民嘲笑「落場最大作用就是不觸球」。當球隊落後決定換入B費時，第一時間抽起的亦是VDB，可見大半季過後VDB依然與全隊格格不入。而名宿曉士更指VDB已經在紅魔徹底迷失，但像是在球場徘徊的人，一直等待隊友看到自己。

同樣情況亦在另一位新兵阿歷士迪尼斯身上可見，季初迪尼斯一度搶走勞基梳爾的左閘位置，但近日隨着梳爾越踢越好，令迪尼斯幾乎已成盃賽專用。但周日對李城迪尼斯被梳爾入替，而大戰亦幾乎梳爾包辦，發揮機會越來越少。總括而言，季前加盟的新兵除了免費的卡雲尼，要花錢的VDB及迪尼斯都無法進一步提升球隊第二梯隊的實力，可見紅魔近年轉會市場操作之拙劣。

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