繼上周六晚兩場「賽馬會女子甲組足球聯賽」因兩邊龍門框高度不一而腰斬及取消後，昨日再有兩場丙組聯賽同樣因門枉框問題而叫停。

在武肺炎疫情受控下，本地各級別業餘聯賽上周相繼復賽，但上周六青衣東北公園安排的女子甲組足球聯賽傑志對愉園及大聯盟足球學院對沙田，因為兩個龍門框高度不一，賽事先腰斬後取消後，昨在蒲崗村道公園1號人造草球場被揭出現同樣問題。

足總昨日在蒲崗村道公園1號人造草球場安排丙組駿達對和富社企與蘭斯貝利對晨曦，據悉監場度龍門框高度發覺兩高矮有相當差距，在短時間內未能解決，賽事無法進行。足總晩上通知傳媒，指賽事監場發現蒲崗村道公園1號人造草球場兩邊龍門框架出現問題，已即時通知球場職員處理，球場職員回覆監場，並表示龍門框架不能於當日內完成修復，裁判員以安全及不合乎規格為由，按照程序宣佈先腰斬頭場駿達對和富社企，再取消蘭斯貝利對晨曦。

近期康文署管轄的部份足球場的設施因不符標準而臨時叫停，而舉行職業賽事的球場設施也受關注。著名體育評述員李德能昨日深水埗動場在觀看晉峰對冠忠南區的港超聯後在社交平台貼文問:「康文署大哥大姐，幾時裝個似樣嘅大鐘呀？唔係要求高，係基本配套，時間，唔係淨係球迷要睇，球員都要知㗎。頂級聯賽球場，仲有兩個係咁，真係唔得囉。」除深水埗運動場未有場地大鐘，斧山道也有同樣情況，兩場同樣使用臨時大鐘「頂檔」，惟已多季未見改善。

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