周日超級1000系列的2021全英羽毛球公開賽決賽，馬來西亞小將李梓嘉力證自己有力成為「拿督」李宗偉的接班人，八強已淘汰一哥桃田賢斗的他，以局數2:1擊敗今年大勇的世界排名第2球手安賽龍，捧起生涯首個大賽錦標，賽後李宗偉亦在社交媒體撰文大讚李梓嘉的表現。

本月底就迎來23歲生日的李梓嘉，今屆全英賽以不失一局的姿態打入決賽，包括八強橫掃現任一哥的日本球手桃田賢鬥。今場面對27歲的丹麥名將安賽龍，是他繼今年一月年終賽後再與對方交手，當時他被安賽龍直落兩局擊潰，他第2局甚至只得4分。今仗雖然成功復仇，但李梓嘉亦贏得不輕鬆，他首局驚險贏30:29後，次盤即被安賽龍追回22:20。但相對年輕有力的李梓嘉，成功在決勝盤拉開比分，最終大勝21:9，贏總局數2:1，成為李宗偉後首位在全英賽男單賽事封王的大馬選手，更阻止安賽龍成為十年來首位成功衛冕全英賽的球手。在電視旁邊觀賽的拿督，賽後也在社交媒體祝賀李梓嘉：「恭喜梓嘉！今晚比賽打出了自己的節奏，再接再厲！」

這位一代羽球天王退役已接近兩年，外界認為出道五年的李梓嘉有力接捧，打過多年青年賽的他，2019年於東亞運贏得男單羽球金牌和團體銀牌，去年又在亞洲羽球錦標賽贏得男子團體錦牌。不過今年他稍有阻濟，先在年初的超級1000泰國公開賽8強止步，接下的年終賽更小組賽三連敗出局。現在全英賽奪冠，可謂士氣大振。

李梓嘉小檔案（Lee Zii Jia）

年齡 22歲（29/03/1998）

國籍 馬來西亞

身高 1米86

出道年份 2016年

生涯戰績 161勝77負

世界排名 第10位（生涯最高）

生涯主要戰績 2020年亞洲羽球錦標賽男子團體錦牌；2019年東亞運男單羽球金牌、男子團體銀牌；2016年世界青少年錦標賽男單銅牌

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！