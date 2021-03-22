法國國家隊周中開始世界盃衛冕之旅，將在世界盃外圍賽連戰三場，分別是主場對烏克蘭、作客對哈薩克和作客對波斯尼亞。主帥迪甘斯更透露，自己在2022年世界盃後如無意外便會約滿離開，職位很大機會由現執教西甲皇家馬德里的另一法國名將施丹接任。

迪甘斯跟法國隊的合約，將在2022年世界盃後屆滿，而施丹跟皇馬的合約，剛巧也在2022年到期，令外界一直盛傳施丹將繼承迪甘斯擔任法國隊主帥。迪甘斯早前接受西班牙傳媒訪問時，也直言施丹最終會繼承自己成為法國隊主帥。

由2012年歐國盃後接掌法國隊，並帶領球隊贏得2018年世界盃後的迪甘斯說：「施丹任（皇馬）主帥非常成功，令他執教法國隊變得令人信服。施丹已是法國的傳奇球員，但現在連其執教成績也令人信服，終有一天他會繼承我，坐在法國隊的後備席上。」

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