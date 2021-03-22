周日NBA常規賽網隊主場迎戰巫師，本月初以自由身來投的前鋒比歷克格芬（Blake Griffin）今戰首為新東家上陣，後備出場的他雖然全晚只有2分進賬，但就打破自己已464日沒有入過樽的紀錄。隊友K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）今戰亦繼續發揮水準，二人合共交出54分，帶領網隊以113:106擊敗巫師。

獲活塞買斷合約的格芬（Blake Griffin）本月初以自由身加盟網隊，但一直被球隊列作左膝有傷需要休戰，格芬就堅稱自己其實並沒受傷。加盟至今大半個月時間，這位6屆明星賽球員缺席4場常規賽後周日上演地標戰，他於首節餘4分37秒時被換入替，他一捨已穿着多年的23號球衣，改披網隊2號。他上陣不久即把巫師明星後衞比爾（Bradley Beal）的上籃封下，但於2分餘鐘的首次出手未能命中，不過第四節就成功入樽「開齋」，隊友們也馬上歡呼。這位2011年入樽王近年受膝傷困擾，此前已連續25場未有入樽，對上一次已是2019年12月的事。格芬賽前指自己受上陣時間限制，今場只打了15分鐘交出2分和2籃板。他上一場NBA賽事是2月12日，當時他仍是活塞球員。

賽事焦點除有格芬地標戰，艾榮和夏登的表現也相當搶眼，網隊首節一度落後14分，但夏登於第二節連取9分後，網隊就再無處於落後形勢。儘管巫師球星韋斯卜克（Russell Westbrook）今場再獲三雙29分13籃板和13助攻，更於最後44.6秒為巫師追至106:108，但艾榮隨即送出助攻予隊友入樽，兼博到AND-1，他亦於完場前3.2秒兩罰全中，為網隊奠定勝利。網隊賽後續落後東岸榜首76人0.5場勝差，近8戰已經7勝。

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