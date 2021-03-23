不是人人都可靠足球成名，有些人展開職業生涯後，因為受傷或者踢不出水準而沒有班落，慢慢就會被淘汰及遺忘。好像昔日與奧沙、費查等同期出身曼聯青訓的棄將李爾洛捷（Lee Roche），被發現現職已為地盤及修水管工人。然而，職業無分貴賤，最重要是李爾洛捷自覺活得精采，並對自己可靠一雙手重投勞動市場而自豪。

李爾洛捷曾在曼聯有過踢一隊的經驗，但十分短暫。他曾在英超、英聯盃甚至歐聯比賽，都穿過紅魔球衣上陣，當中歐聯的比賽是在2002/03球季的歐聯次階段分組賽。不過，兩個月後，這位右閘小將已被球會放棄，其後曾與般尼、域斯咸等當時在低組別聯賽的球隊簽約，惟踢到31歲就在北部聯賽球隊特萊斯登掛靴，而且因為長期受傷患影響，一早就對比賽失去動力。

雖然球員因傷提早掛靴不是新鮮事，但對於李爾洛捷這些長期在低組別打滾、人工偏低的球員，掛靴後如何謀生必成一大問題。英格蘭職業球員工會（PFA）一向有為這些失業球員提供職業再培訓的計劃，而李爾洛捷就成功考牌為地盤及水管工。

樂天知命的李爾洛捷表示：「有很多同事都會問我關於曼聯的故事，以及為何我要轉做地盤工人。有時回答他們會很辛苦，所以我很少會主動提及自己曾是曼聯的青訓球員，但我着實認為現在的年輕球員，要有足球以外的一技之長，那才會知道現實世界需要甚麼。我知道很多人都沒有計劃，沒有想過一旦不能成為足球員，他們應該從事甚麼職業。」

對於自己無法在曼聯甚至足球界立足，李爾洛捷則有這樣的感慨：「我不後悔曾是曼聯的一分子，然而唯一對自己有點覺得可惜的地方，是我的為人太安靜，也缺乏自信，有時你必須有更強的社交能力，那會幫助你有更好的發展，如果我能像奧沙或費查一樣，多點融入球隊，或許情況會有不同。」

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