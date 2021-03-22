周一網隊宣佈，K艾榮（Kyrie Irving）因為家庭理由，將會缺陣網隊未來三場賽事。

周日艾榮剛在主場與隊友夏登（James Harden）共交出54分助球隊在主場擊敗巫師，不過網隊在未來三場將會缺少這位明星控衞。網隊周一在社交媒體，艾榮因為家庭問題，將不會隨隊參與連續三場的作客賽事，當中分別是對拓荒者，爵士和活塞。而他最快歸隊的賽事，將會是下周一對木狼。

網隊在他們近17場贏足15場，如今在未來缺少這位明星控衞，艾榮今季在網隊43場的賽事中參與當中的31場，平均每場得28.1分、4.8個籃板和5.7次助攻。在這三場時間中，除了夏登（James Harden）要肩負重任外，相信24歲的布朗（Bruce Brown）和T莊遜（Tyler Johnson）會有更多的上陣時間。新加盟的格芬（Blake Griffin）周日亦以上演地標，只打了15分鐘交出2分和2籃板。

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！