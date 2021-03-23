未受重用的曼聯門將羅美路將其位於柴郡的豪宅放盤，幾乎等於證實了他將會離開奧脫福。

據英國《太陽報》，羅美路豪宅以350萬鎊（約3,760萬港元）放售，或可以22,000月租，表示今夏約滿的這名阿根廷門將，在沒有上機會下無意留在曼聯，而據報道，有多家美職球隊都對他有興趣。

羅美路放盤的豪宅面積達10,000平方呎，有五個接待室，提供大量接待客人的空間，六個睡房全部為套房，另有放置了乒乓球枱的遊戲室，而其大宅所處區域受到曼聯和宿敵曼城球員歡迎。

34歲的羅美路一直是西班牙門將迪基亞之後的紅魔二號門將，但甸恩軒達臣完成錫菲聯外借回歸後，羅美路失掉了後備席位，甚至盃賽亦無緣。已經七個月未有代表曼聯把關的他，上一次出賽已是去年8月對哥本哈根的歐霸盃8強，預期會在今夏離隊的他近日已返回阿根廷陪伴家人。

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