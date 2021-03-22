歐洲兩大盃賽已抽籤，英足盃四強誕生，德甲羅拔利雲度夫斯基（圖）追趕不太高大的「轟炸機」武勒的單季入球紀錄；受疫情影響的全英羽毛球結束，墨西哥ATP網賽，施華利夫比賽期間時遇地震；本周世界足球進入國際比賽期，F1也會在本周末於巴林展開！以上體壇的一直向前行，都多得所有相關的機構及人員高度紀律性的遵行防疫措施，筆者已歷兩次隔離，會較易明白球員及運動員所經歷的。

歐洲大聯賽經過這國際比賽周後會進入直路，英超曼城會着力維持在各線進展。2至4位爭奪激烈，車路士戰線最多；觀韋斯咸被阿仙奴逼和，末段體能顯降，要看其季尾鬥志及决心了；熱刺及利物浦仍有機衝上，但要視乎陣容的回復度。

西甲今輪都較集中在美斯帶領巴塞隆拿大勝皇家蘇斯達一戰，皇蘇自被曼聯擊敗後腳步似越來越放鬆，落後下頗易崩潰；馬德里體育會門將奧比歷在對艾拉維斯末段精采救出12碼；皇家馬德里繼續「捱贏」，沙治奧拉莫斯早前缺陣令人擔心；意甲爭奪仍激烈，就算是極不穩定的拉素及羅馬仍不可輕視；德甲現排3、4位的禾夫斯堡及法蘭克福，人腳變、陣變、成績不變，成本效益亦出色；法甲巴黎聖日耳門擊敗里昂及里爾失分下回到榜首，惟巴黎自卡雲尼及堤亞高施華離開後，整個球會發展變得不明朗，如今個夏天基利安麥巴比及「3月例放假」的尼馬也離開，球會就會明顯散了。

文：何輝