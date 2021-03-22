【本報訊】足足1年零1個月因疫情未能出外比賽，香港男女子花劍隊終獲體院開綠燈，周日在「比賽氣泡」下飛往多哈出戰花劍大獎賽，成員包括6男2女，以蔡俊彥、張家朗、張小倫為首的男花為爭東奧排名，2名女花代表張楚瑩及鄭曉為則為爭1席東奧亞大區資格賽席位，2人只能活1人。

國際劍聯本月重啟國際賽，原定本月中的匈牙利佩劍世界盃及喀山重劍賽，體院評估兩地疫情後，決定港隊不派員參加。今次多哈大獎賽是首項獲體院開綠燈的劍擊賽，對2位正在爭4月東奧亞太區女花資格賽唯一香港代表席位的花劍手，今仗多哈將成為關鍵。

由於香港劍總將根據劍手的世界排名決定東奧資格賽的人選，現世界排名第50的張楚瑩（30.500分）及60位的鄭曉為（25.500分）叮噹馬頭，處少許下風的25歲鄭曉為表示：「今仗我必須打入32強而張楚瑩不入64強，我才有機會追過張的世界排名。」只有世界排名頭16可直入64強，鄭曉為及張楚瑩都要先打分組賽爭入64強。

今次多哈大獎賽，男花有來自世界各地共156名劍手，女花有145人。已奪東奧入場券的香港男花，此行主要爭取東奧排名積分，世界排名12的蔡俊彥及14的張家朗將直入64強。