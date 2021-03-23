周一NBA常規賽火箭主場迎戰速龍，近仗連輸20場持續刷新隊史連敗紀錄的火箭「頹到爆」，今仗還有主力奧拉迪普（Victor Oladipo）缺陣，但禾爾（John Wall）未讓球隊頹廢下去，他今場交出19分、11籃板10助攻，是他時隔1,831天後首次拿下大三元，最後帶領火箭以117:99擊敗速龍，終能結束連敗紀錄。教練史堤芬沙拉斯（Stephen Silas）賽後也相當高興，表示球隊終於贏波了。

季前交易韋斯卜克（Russell Westbrook）到巫師的火箭，季中再把當家球星夏登（James Harden）送到網隊，分別換回禾爾和奧拉迪普，惟此後就猶如陷入魔咒。球隊近仗已經連輸20場，追平NBA史上第9長連敗紀錄，更是76人自14/15橫跨15/16球季的28連敗後，最長的紀錄。火箭上次贏波已是2月4日的事，但禾爾未讓球隊頹下去，他今場交出19分10助攻和11籃板，是他自2016年2月5日及相隔1,831日後首次獲得三雙，帶領四位正選隊友全部得分上雙。火箭在第三節領先88:86後，第四節打出一波9:1攻勢，就再未給速龍機會追近比分。火箭終止20連敗後，就輪到速龍錄得9連敗，是NBA目前最長的連敗紀錄。

教練史堤芬沙拉斯賽後在記者會相當興趣，高舉雙手示意球隊終於贏球了，賽前他分享自己收到不少NBA教練的鼓勵，好像是東岸一哥76人教練李華士（Doc Rivers）跟他說，自己也試過連敗18場，但翌年就贏得總冠軍，而尼爾遜（Don Nelson）亦說他也經歷過NBA最長連敗紀錄，但他現時是聯盟最多勝仗的教練。沙拉斯表示：「這個瘋狂的球季，能在三月獲勝真的太好了，我真的為大家感到很驕傲，當我們經歷這些事，見到不斷連敗後球員臉上失敗的樣子，然後今天大家都很開心回到更衣室，我很感恩。感謝上帝，我們終於赢球了。」

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