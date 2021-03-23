根據英媒了解，曼城在這幾個月間聘請了數名天文物理學家，增強數據分析，透過3D技術帶來的光纖追踪，分析球員在場上每個動作可造成的入球機會。

運動現與科技越來越緊密，足球科學也早已成一門學問，當中曼城領隊哥迪奧拿更是崇尚這種哲理的表表者，將麾下球隊變得更數據化及科學化。藍月亮1月時就聘請了前天文物理學家及財政政策顧問羅利梳爾，出任球會的首席人工智能科學官，據英媒了解，他們至少聘請了3位有物理學背景的研究學者，擴充隊內的數據分析團隊，而且以上人士也會橫跨曼城母公司城市足球集團旗下的其他球會，進行類似研究。

根據報道，這些天文物理學家會在曼城訓練場上應用3D技術系統，透過場邊多部攝錄機，記錄每位球員在場上的每個動作，分析在進行這些動作時的入球可能性，或者如何影響球隊的得分機會。

不過，曼城不是首間利用天文物理學分析戰術的球會，利物浦上季的數據團隊中，也有一位從事編碼工作的天文物理學家以及一名國際象棋冠軍，最終助球隊歷史性首捧英超。

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