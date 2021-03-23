瑞典球星伊巴謙莫域向來霸氣，但周一被問到兩名孩子對他再度為國家隊效力的想法時卻淚灑記者會，展現了其感性一面。

現年39歲的伊巴入選了即將在2022世界盃歐洲區外圍賽對科索沃和格魯吉亞的瑞典國家隊，將會在相隔近五年再度為國家隊比賽。效力AC米蘭的他在返抵瑞典後，周一與瑞典國家隊教練安達臣一同出席記者會，當被問到兩名兒子、14歲的Maximilian和12歲的Vincent對他再為為國家隊效力有甚麼想法時卻感表現感觸。

瑞典於2016歐洲國家盃分組賽出局後宣佈退出國家隊的伊巴說︰「你在問的不是一個好問題。Vincent，當我離開他時他哭了，但沒關係，沒關係。」眼有淚光的伊巴之後用手按鼻和雙眼，強忍淚水。

伊巴是瑞典國家隊首席射手，上陣116場總共射入62球，2020年底，他在報章訪問中表示透露有意重返國家隊，安達臣亦把握機會迅即飛赴米蘭處理這名前隊長回歸的條款。伊巴表示︰「作為一名足球員，為國家隊比賽是最重大的事情，由於我一直密切關注他們（瑞典隊），在我內心我認為我可以幫助他們，我認為我可以做點甚麼。」

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