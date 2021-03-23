伊巴謙莫域周一在重返瑞典國家隊的首個記者會上，談及自己今年較早時候與瑞典國家隊教練安達臣見面時透露，兩人單獨會見談了各樣事情，最終二人作出了對瑞典隊最有利的選擇，他並強調自己回來不是要再做隊長及將會改着11號球衣。

伊巴說︰「我在這裏不是因為我的名字是伊巴謙莫域，而是因為我值得。我之前所做的事情並無意義。我覺得狀態很好，我想參與其中而我覺得仍然可以為國家隊作貢獻。」他續道︰「我只是其中一塊拼圖。如果你問我，我是世界上最出色的，但那在這裏沒幫助。我只想在國家隊發揮我的經驗，我向教練承諾我將會具決定性，但現在我要在球場上證明它。」

曾是瑞典國家隊隊長的伊巴指自己回歸無意任隊長，除安達臣決定褫奪格蘭基斯的隊長臂章而以他代替。伊巴又透露自己婉拒了科斯貝治讓出10號球衣︰「我認為格蘭基斯是隊長，但這由教練去決定。我問阿歷山大伊沙克可否要他的11號球衣，他說沒問題，只要他能在六、七年內取回它。科斯貝治要給我10號球衣，但我拒絕了，因為這是新的一章，由他擁有是正確的。號碼並不重要。」

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